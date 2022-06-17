İsrail güçleri Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı
AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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Gazze açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.
Gazze açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.
Bekr, İsrail güçlerinin Gazze açıklarında avlanan 3 balıkçıyı plastik mermilerle yaraladığını, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildiğini söyledi.
İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
AA / Montaser Alsawaf - Güncel