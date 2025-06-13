İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a Sert Uyarı

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik başlatılan saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, 'Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz.' dedi ve geri dönüşü olmayan bir noktada olduklarını vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz." dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.

Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.

Zamir, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" ifadesini kullandı.

İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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