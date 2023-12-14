İsrail'in kasım ayında Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ne saldırısı, burayı Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezinden ilkel ilk yardım hizmetlerinin verildiği ve yalnızca yerinden edilmişlerin sığındığı bir yere dönüştürdü.

İsrail, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa'yı 'ilkel bir ilk yardım merkezine' çevirdi

İsrail'in kasım ayında Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ne saldırısı, burayı Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezinden ilkel ilk yardım hizmetlerinin verildiği ve yalnızca yerinden edilmişlerin sığındığı bir yere dönüştürdü.

AA ekipleri, evlerini vuran yoğun İsrail saldırılarından kaçarak Şifa Tıp Kompleksi'ne sığınan yerinden edilmiş Filistinlileri görüntüledi.

İşletilmesi için gerekli enerji kaynağı ve temel tıbbi imkanlardan yoksun, ilkel şartlarda ve imkanlarda asgari koşullarda varlığını sürdüren hastanede yaralılar ve sağlık personeli bulunuyor.

Hastane bahçesinde çöplerin ve tıbbi atıkların yığılması ve hastane koridorlarında dolaşan kediler dikkati çekiyor.

İsrail ordusu, günler süren kuşatma ve çevresinde Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalardan sonra Şifa'ya baskın yaptı. İsrail güçleri, ardında büyük bir yıkım, çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak 10 gün sonra hastaneden çekildi.

Baskın sırasında, polikliniklerde, otoparkta, bahçede ve hastanenin birçok yerinde arama yapan İsrail ordusu, ciddi yıkımın yanı sıra hastane içinde çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin canına kıydı ve birçoğunu da yaraladı.

İsrail ordusu, Hamas'ın operasyonlarında kullandığı iddiasıyla askeri hedefi haline getirdiği Şifa Kompleksi'nde çok yoğun uğraşılarına rağmen dünya kamuoyunu ikna edecek iddialarının bir ispatını ortaya koyamadı.

Gazze'nin kuzeyinin tek "Şifa" umudu

İsrail ordusunun Şifa Kompleksi'ndeki bu yıkım faaliyetini AA muhabirine anlatan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, "Şifa Kompleksi, devasa yıkımdan sonra artık hem yakıt hem tıbbi malzemeden yoksun kaldı." dedi.

Kudra, Şifa Hastanesi için "Burası artık yalnızca ilkel yöntemlerle sağlık hizmeti sunuyor ve bu da yetersiz. İçindeki hastaların ve yaralıların hayatının kurtarılması için buranın güvenli ve sağlam bir şekilde çalışmalarına başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, sağlık ekiplerinin hasta, yaralı ve cenazeleri yol kenarlarında bırakmamak için Şifa Hastanesi içerisinde sağlık noktaları kurduklarını belirtti.

Şifa'daki sağlık ekiplerinin hastaneyi aktifleştirmek için çaba sarf ettiğini aktaran Kudra, "Burası, tüm hastanelerin hedef alınmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki tek umut haline geldi." diye konuştu.

Kudra, İsrail ordusunun baskınında, yeni doğan bölümü, yoğun bakım, teşhis ve laboratuvar, poliklinikler, oksijen tankları ve su kuyularını hedef aldığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde kadınlar doğum yapacak yer bulamıyor

İsrail güçlerinin ameliyathaneler, acil servis ve doğumhanelerin bir kısmını kullanılamaz hale getirdiğini aktaran Kudra, şunları ifade etti:

"Bu koşullar nedeniyle artık Gazze kenti ve kuzeydeki kadınlar doğum yapacak yer bulamıyor, hayatlarını ve bebeklerini kaybediyorlar. Onların tek umudu Şifa'nın yeniden aktifleştirilmesi."

Kudra, Şifa Hastanesi'nin diyaliz bölümünü 27 Kasım'da haftada 3 gün hizmet verecek şekilde yeniden açmayı başardıklarını ancak bu sürenin yetersiz olduğuna dikkati çekti.

İsrail saldırıları altında yaralıların nakli

Sağlık kaynakları da Şifa'daki yaralıları İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği güneydeki hastanelere nakletmeye çalıştıklarını ancak İsrail ordusunun yoğun ve rastgele saldırılarından kurtulamadıklarını söyledi.

Kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerinin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun saldırılarından korunmak için yaralıları Gazze'nin güneyine naklederken önce hasta yatağıyla bahçeye taşıdıklarını daha sonra ambulanslarla güneye nakletmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Çocuklarım hasta ve ben onlar için gerekli ilacı bulamıyorum"

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde neden olduğu yıkımın son derece büyük olduğunu aktardı.

İsmini açıklamak istemeyen, yerinden edilen Filistinli kadınlardan biri, İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Ed-Derec Mahallesi'nde sığındığı okulu hedef almasının ardından Şifa'ya iki gün önce geldiğini söyledi.

Yerinden edilen Filistinli kadın, "İki ay o okulda kalmıştım ancak İsrail ordusu orayı vurdu ve çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına neden oldu." dedi.

Yiyecek, içecek ve ilacın bulunmadığına vurgu yapan Filistinli kadın, Şifa'daki sağlık ve insani durumun "trajik" olduğunu belirtti.

"Çocuklarım hasta ve ben onlar için gerekli ilacı bulamıyorum ve sular tamamen kesik." diyen Filistinli kadın, hayatta kalma şartlarının zorluğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olarak öne çıkan 1946'da kurulan Şifa Tıp Kompleksi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nün yanı sıra Genel Cerrahi ve Dahiliye servisleri olmak üzere 3 uzman klinik ile acil servis, yoğun bakım ve kan bankası bölümlerini içeriyor.

Gazze'de 1 Aralık'ta "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu "Hamas'ın kalelerini kontrol altına alma" iddiasıyla Gazze'nin kuzey ve orta bölgelerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Meskun evlerin yanı sıra İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tesisleri, okulları ve sonuncusu Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi olmak üzere hastaneleri vuruyor ve baskınlar düzenliyor.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerde Filistinli direniş gruplarıyla ciddi çatışmalar yaşanırken, İsrail güçleri, "güvenli" olduğunu iddia ettiği güney bölgelerini ve kuzeyden bu bölgelere yönelen sivilleri de hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısının bölge nüfusunun yüzde 80'ine denk gelen 1,9 milyon olduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, yıllarca abluka altında tuttuğu, hastalar dahil olmak üzere halkın giriş çıkışı ile gümrük mallarını "istediği şekilde" engellediği Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 608 Filistinliyi öldürdü.