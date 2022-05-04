İsrail, Elektriği Olmayan Uzak Bölgeler İçin Güneş Enerjili Su Pompası Geliştirdi

KUDÜS, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrailli araştırmacılar elektriği olmayan uzak bölgelerde kullanılması için güneş enerjisiyle çalışan bir su pompası geliştirdi. İsrail Teknoloji Enstitüsü (Technion) Salı günü, su pompasının güneş radyasyonundan toplanan ısıyla çalıştığını ve tarımsal verimi artırmak için elektrik veya başka herhangi bir enerji kaynağı olmadan uzak ve kurak bölgelerdeki kuyulardan su pompalayabildiğini bildirdi. Pompa, araba motorlarında olduğu gibi piston veya başka hareketli parça içermeyen bir akustik motor düzeneğiyle çalışıyor. Pompanın üretimi, montajı ve bakımı da ucuz ve kolay.

Technion araştırmacıları, sacdan yapılmış konik bir boru içeren motorun akustik bir rezonatör işlevi gördüğünü belirtti. Pompanın geniş ucu güneş ışığını emer, böylece tüpün geri kalanına yayılarak soğuyan ve büzüşen gazı ısıtır. Araştırmacılara göre, bu aralıklı işlem yarattığı ses dalgasıyla hareketli bir piston gibi işlev görerek pompa etkisi oluşturur. Technion yetkilileri "Yeni teknoloji soğutma için de kullanışlı, çünkü ses dalgası buzdolaplarında ve klimalardaki kompresörün yerini alabilir. Havalandırma, elektrik üretimi ve su arıtma da diğer kullanım alanları olabilir" bilgisini verdi.

Xinhua / Güncel