İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti - Haberler

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İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı dikti

AA - Sarı S. A. Jaradat - Güncel
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Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrakları asılması Yahudilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etmesi İsrail askerlerinin caminin girişinde kimlik kontrolü yapması Harem-i İbrahim Camisi'nden detaylar Harem-i İbrahim Camisi'nin Müdürü Gassan el-Recebi ile röpoeratj EL HALİL - İsrail...

Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrakları asılması

Yahudilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etmesi

İsrail askerlerinin caminin girişinde kimlik kontrolü yapması

Harem-i İbrahim Camisi'nden detaylar

Harem-i İbrahim Camisi'nin Müdürü Gassan el-Recebi ile röpoeratj EL HALİL - İsrail yönetiminin İsrail Bağımsızlık Günü'nü kutlamak bahanesiyle El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrağı diktiği bildirildi.

AA / Sarı S. A. Jaradat - Güncel

Bağımsızlık, İsrail, Güncel, Haberler

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