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İsrail parlamentosunda Düzenleme Komitesi geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşı çıkmasına rağmen 7 Ekim olaylarına ilişkin resmi devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Düzenleme Komitesi 7 Ekim olaylarına dair resmi devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısını 9'a karşı 13 oyla kabul etti.

Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar partisinden milletvekili Orit Farkash-Hacohen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim olaylarıyla ilgili resmi bir devlet soruşturma komisyonu kurulması için sunduğumuz yasa tasarısı, az önce Düzenleme Komitesi'nde yapılan oylamadan geçti. Yarın ön okuma oylaması için Knesset Genel Kuruluna getirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Farkash-Hacohen, "Bu, İsrail devleti vatandaşlarının her birinin kalbinde derin ve acı veren bir yarayı sarmanın başlangıcı. Gerçekleri öğrenmek hepimizin hakkı." dedi.

Yasa tasarılarının ön okuma oylamasından geçmesinin ardından yasalaşabilmesi için üç aşamalı okuma sürecinden daha geçmesi gerekiyor.

Tasarının komitede onaylanmasının ardından Netanyahu liderliğindeki Likud partisi, Eisenkot liderliğindeki "değişim bloku"na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Likud partisinden yapılan açıklamada, "Biz birlik adına elimizi uzatırken, sözde 'İsrail-Filistin hükümeti' İsrail demokrasisini ayaklar altına almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Parlamentoya İsrail ordusu askerlerinin savaş suçlusu olup olmadığını inceleyecek bir soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik yasa tasarısı getirildi." iddiası ile tasarıya tepki gösterildi.

Netanyahu, 7 Ekim olaylarına ilişkin Yüksek Mahkeme tarafından atanacak resmi bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasına uzun süredir karşı çıkarken, bunun yerine kendi iktidar koalisyonu ile muhalefetten oluşacak siyasi bir komisyon kurulmasını talep ediyordu. Muhalefet ise bu talebi, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığı ve gerçeği örtbas etmeye çalıştığı gerekçesiyle reddetmişti.

Kaynak: AA