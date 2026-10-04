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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de gün içinde 2 Filistinliyi öldürdü, 19 kişi yaralandı

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Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, gün içinde 2 Filistinlinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılarda Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde siviller hedef alındı, Beyt Lahiya ve Deyr el-Belah'ta da yaralanmalar oldu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, gün içindeki saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırıda 36 yaşındaki Muaz Cemal Ebu Nesira hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde sivillerin toplandığı alana düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Deyr el-Belah kentinin güneyindeki El-Havuz bölgesinde bir aracı hedef alan saldırıda 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin kuzeybatısında Mühendisler Sendikası yakınında düzenlenen bombardımanda da 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan, Deyr el-Belah kentinin güneyindeki Vadi es-Salka bölgesinde ailesiyle kaldığı çadırda birkaç gün önce İsrail ateşiyle yaralanan 6 yaşındaki Suha Muhammed es-Sayiha hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail topçusu sabahın erken saatlerinde Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunu ve güneydeki Han Yunus kentinin güney bölgelerini vurdu.

İsrail askeri araçlarının Han Yunus'un güney ve doğusuna ile Beyt Lahiya'nın kuzey bölgelerine ateş açtığı, hücum botlarının da Refah ve Gazze sahillerine ateş açtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki bina ve tesislerde patlatarak geniş çaplı yıkım faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1454 kişinin yaşamını yitirirken, 5 bin 90 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 237'ye, yaralı sayısı ise 175 bin 206'ya yükseldi.

Kaynak: AA
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