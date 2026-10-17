İsrail ateşkese rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü, 3 yaşındaki kız yaralandı

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında 3 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir noktaya düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı mahalledeki Dar el-Erkam Okulu yakınlarında düzenlenen başka bir İHA saldırısında ise 36 yaşındaki Macid es-Sabbağ hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda da İsrail askeri araçlarından Filistinlilerin evlerine ateş açılması sonucu 3 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun, sabah saatlerinde kontrolü altındaki bölgelerde binaları ve çeşitli yapıları patlayıcılarla yıktığı, iki şiddetli patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki bölgeler ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve güney kesimlerine de yoğun ateş açtığını bildirdi.

İsrail ordusunun saldırıları, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, bölgenin altyapısında da büyük yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA