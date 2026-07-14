İsrail, ateşkesin üzerinden geçen 9 ayda Gazze'de 3 bin 600'den fazla ihlal gerçekleştirdi

İsrail ordusunun, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 3 bin 600'den fazla ihlal gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in iki yılı aşkın süre ağır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen 9 aya ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda en az 1.110 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin 600 kişi yaralandı.

Ayrıca geçen bu 9 ayda 142 Filistinli Gazze Şeridi'nde alıkonuldu.

İsrail güçleri, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 3 bin 689'dan fazla ihlal gerçekleştirdi.

İnsani yardımların kısıtlanması

Ateşkese göre sınır kapılarından Gazze Şeridi'ne bugüne kadar 165 bin tırın girmesi gerekiyordu.

Ancak bu sürede sadece 58 bin 664 tır bölgeye giriş yaptı. Bölgeye giren yardımlar, ateşkesle taahhüt edilenlerin sadece yüzde 35'ine tekabül ediyor.

Seyahat kısıtlaması

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de ciddi kısıtlamalar uygulandı.

Ateşkes anlaşmasına göre bu süre zarfında başta tedavi amacıyla olanlar olmak üzere bölgeden çıkması gereken 24 bin kişiden yalnızca yüzde 36'sına tekabül eden 8 bin 878 kişinin seyahatine izin verildi.

Filistin hükümeti, İsrail'in Filistin halkını sistematik şekilde hedef alan ve yok etmeye yönelik politikası ile aralıksız sürdürdüğü öldürme eylemlerini en güçlü ifadelerle kınadığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde her geçen gün kötüleşen insani durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Hükümet ayrıca arabulucu ülkeler ile ateşkes anlaşmasının garantörü taraflara, "İsrail'i anlaşmanın tüm maddelerini uygulamaya ve süregelen ihlallerine son vermeye zorlama" çağrısında bulundu.