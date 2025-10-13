İsrail, 154 Filistinliyi Mısır'a Gönderdi

İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında sınır dışı edilmek üzere salıverdiği 154 Filistinlinin Mısır'a gönderildiği bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında salıverdiği ve bölge dışına gönderilecek 154 Filistinlinin, esirlerin serbest bırakılma işlemleriyle ilgili prosedürlerin tamamlanması için Mısır'a gönderildiği kaydedildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek sağ tüm İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

İsrail'in de aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu Filistinli esirlerden salıverdiklerinden bir kısmı Gazze'ye bir kısmı da Ramallah'a ulaşmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği "müebbet" hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.