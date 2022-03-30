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Kapatılan hayvan pazarı yeniden açılacak

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da 2 hafta önce bir hayvanda şap hastalığı görülmesi üzerine uygulanan karantina dolayısıyla kapatılan hayvan pazarı 15 gün içerisinde yeniden açılacak.

Isparta'da 2 hafta önce bir hayvanda şap hastalığı görülmesi üzerine uygulanan karantina dolayısıyla kapatılan hayvan pazarı 15 gün içerisinde yeniden açılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, kente il dışından getirilen büyükbaş hayvanda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarının 15 Mart'ta kapatıldığını hatırlattı.

Ekipleri yaptığı çalışma sonucunda hastalıklı hayvanın tespit edildiğini ve belirli bir alanın karantinaya alındığını belirten Adıgüzel, "Tedbir amaçlı bölgedeki 2 bin büyükbaş hayvan aşılandı. Karantina kapsamında kapatılan pazar 15 güne açılacak." dedi.

Kapatılan hayvan pazarı yeniden açılacak

Kapatılan hayvan pazarı yeniden açılacak

Kapatılan hayvan pazarı yeniden açılacak

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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