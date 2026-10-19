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İspanya'da şiddetli yağışlarda bir kişi öldü, Valensiya'da eğitime ara verildi

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İspanya'da şiddetli yağışlarda bir kişi öldü, Valensiya'da eğitime ara verildi
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İspanya'nın kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde ani bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Valensiya ve Alicante'nin bazı bölgeleri için kırmızı alarm verilirken, İbiza'da uçuşlar iptal edildi ve Valensiya'da pazartesi günü eğitime ara verildi.

MADRİD, 19 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın kuzeydoğu ve doğu kesimlerinin büyük bir bölümünde ani bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Katalonya İtfaiye Teşkilatı pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Barselona'nın kuzeyindeki Cabrera de Mar'da sel sularına kapılan bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı, Valensiya ve Alicante'nin bazı bölgeleri için kırmızı alarm yayımlayarak, 24 saat içinde metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 300 litreyi aşabileceği uyarısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkenin fırtınadan etkilenen bölgelerindeki durumu yakından takip ediyoruz. Çok dikkatli olmanızı ve acil durum ekiplerinin talimatlarına uymanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı İbiza Adası'nda da etkili olan fırtına, havalimanındaki uçuşların iptal edilmesine veya başka meydanlara yönlendirilmesine neden oldu. Valensiya'nın birçok bölgesinde pazartesi günü eğitime ara verildi.

Kaynak: Xinhua
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