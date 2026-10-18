Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İspanya'da şiddetli yağışlar Barselona'da 1 kadının ölümüne neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın doğu ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Balear Adaları, Valensiya, Katalonya ve Endülüs'te kırmızı alarm verildi. Barselona'da sel sularına kapılan 1 kadın hayatını kaybederken Balear Adaları ile Valensiya'da 30'a yakın uçuş iptal edildi.

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkileyen şiddetli yağışlar Barselona'da sel sularına kapılan kadının ölümüne neden olurken, ulaşım sektöründe ciddi sorunlar yarattı.

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, Valensiya ve Katalonya ile güneydeki Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlardan dolayı kırmızı alarm verildi.

Yaşamı zorlaştıran şiddetli yağışlardan dolayı Barselona'nın Cabrera de Mar ilçesinde sel sularına kapılan 1 kadın hayatını kaybetti.

Askeri Acil Durum Birimi (UME) de yerel acil durum ekiplerine destek olmak üzere Balear Adaları grubundan İbiza ve Mayorka'ya gitti.

Yerel yönetimler, hava koşulları ve sel riski nedeniyle İbiza, Formentera, Mayorka kentleri ile Valensiya ve Alicante'nin birçok belediyesinde 19 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu.

Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü Balear Adaları başta olmak üzere Katalonya ve Valensiya'da tarım alanlarının da ciddi zarar gördüğü açıklandı.

Diğer yandan şiddetli yağış kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını da felç etti.

Çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, deniz ve demir yolu seferlerinde aksamalar yaşandığı, Balear Adaları ile Valensiya'da 30'a yakın uçuşun iptal edildiği, 16 uçak seferinin başka havalimanlarına yönlendirildiği ve çok sayıda uçuşta rötarlar olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si jandarma 3 yaralı

Cezaevi nakil aracı devrildi! 2'si jandarma 3 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Büyük facia: 52 metreden, binlerce kişinin gözü önünde yere çakıldı!
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar

Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe

Galatasaray'da büyük endişe!
Isparta'da kanyonda mahsur kalan 14 İHH gönüllüsünden biri öldü! 13 kişi için zamanla yarış

Kanyona inen 14 dağcıdan biri öldü! 13 kişi dronla bulundu
Trump’tan Netanyahu’ya seçim öncesi açık destek: Bibi sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz

Sandığa sayılı günler kala "Açık ve kesin" destek mesajı