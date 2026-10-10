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İskilip'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanıp hastaneye sevk edildi

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İskilip'te Ebussuud Caddesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İskilip'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

R.A. (20) idaresindeki 06 FV 7597 plakalı motosiklet, Ebussuud Caddesi'nde sürücü adayı S.G'nin (18) kullandığı 42 AAP 542 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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