İskilip'te otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü
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Bahabey Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını hızlı bir şekilde söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi ve araçta maddi hasar meydana geldi.
İskilip'te otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Bahabey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Caddesi'nde Halil Bahadır Bayram'a ait park halindeki 06 YHE 86 plakalı otomobilden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gönderilen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel