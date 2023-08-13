İskilip'te otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

Bahabey Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını hızlı bir şekilde söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi ve araçta maddi hasar meydana geldi.