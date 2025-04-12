Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

İskilip'te Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip Belediyesine bağlı ekipler, ekmek ve pide fırınları ile lokantalarda gıda güvenliği ve hijyen denetimleri yaptı. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

İskilip'te sağlıklı ve güvenli gıda denetimleri yapıldı.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek ve pide fırınları ile lokantaları denetledi.

Denetimlerde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyen ve gıda güvenliği kontrolleri yaptı.

Zabıta ekipleri ise fırınlarda ekmek ve pide gramajlarını, lokantalarda ise fiyat tarifesi ve porsiyon gramajlarını denetledi.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.