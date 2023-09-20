İskilip Belediyesi, dezavantajlı gruplara piknik düzenledi

İskilip Belediyesi, Aşevinden yemek hizmeti alan dezavantajlı grup ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik piknik organizasyonu düzenledi. Engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlar evlerinden alınarak Atatürk Orman Çiftliği mesire alanına götürüldü.

İskilip Belediyesi tarafından, Aşevinden yemek hizmeti alan dezavantajlı grup ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik piknik organizasyonu düzenledi.

İskilip Belediyesi ekipleri yıl içerisinde kendi imkanlarıyla pikniğe gidemeyen, evinden dışarı çıkamayan engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları evlerinden servislerle alarak Atatürk Orman Çiftliği mesire alanına götürdü. Vatandaşların keyifli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Ali Sülük katıldı.

Organizasyon hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, "Aşevimizden yemek hizmeti alan ve yıl içerisinde evinden dışarı çıkamayan engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımız için Atatürk Orman Çiftliği çok amaçlı toplantı ve düğün salonu mesire alanımızda piknik düzenledik. Kaymakamımız Ramazan Polat ve vatandaşlarımız ile keyifli vakit geçirerek birlikte yemek yedik. Bizleri kırmayarak etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza ve emeği geçen personellerime teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM