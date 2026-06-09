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Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Sağlam, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Emre Sağlam'ın kullandığı 31 AYR 246 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Sağlam, ambulansla kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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