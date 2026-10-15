İsa Mesih Şahin, TBMM okul olayları komisyonu başkanlığına seçildi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu Başkanlığına İsa Mesih Şahin seçildi. TBMM Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla komisyon başkanlığı görevini Şahin'e devreden Yusuf Beyazıt yaptığı konuşmada, okullarda yaşanan olayların yalnızca okul çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirterek "Ailenin, çevrenin, okulun bütün bir ilişki içerisinde, bir toplumun ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. Komisyon Başkanı İsa Mesih Şahin de "Pazartesi itibarıyla resmi sürecimiz bitecek ve rapor yazım aşamasına geçeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA