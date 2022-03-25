İş Kadınlarına ÖNEM ve Gönülden Gönüle Projeleriyle İlgili Bilgi Verildi

Karamürsel Alp toplantı salonunda düzenlenen programa Selda Yavuz Hanımefendinin yanısıra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve çok sayıda ilimiz iş kadınları katıldı.

Vali Seddar Yavuz'un selamlarını ileterek konuşmalarına başlayan Selda Yavuz Hanımefendi şunları kaydetti; "Sayın Valimizle birlikte yaklaşık 20 aydır Kocaali'deyiz. Bu zaman zarfında sizler gibi hayırsever iş insanlarımızın destek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiğimiz ÖNEM ve Gönülden Gönüle projelerimiz kapsamında neler yaptık, hangi gönüllere dokunduk bunları sizlerle paylaşmak, bilgilendirmek ve bundan sonra neler yapabileceğimizi istişare etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Katkı ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi kapsamında yapılan ziyaret ve çalışmalara ait sunumları büyük beğeni ile izleyen iş kadınlarımız, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz hanımefendiye böylesine yararlı ve önemli bir projeleri kendileri ile paylaştıkları için teşekkür ettiler.

Gönülden Gönüle Projesi ile 7 Bin 817 Ailenin Gönüllerine Dokunuldu

Sosyal devlet olmanın gereği, vatandaşın gönlünü kazanabilmek ve Devlet ile olan bağını güçlendirmek olan,"İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" düsturuyla, belirtilen amaç ve hedef doğrultusunda 2004 yılında Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendinin adını "GÖNÜLDEN GÖNÜLE" koydukları ve görev yaptıkları her yerde başarıyla uyguladıkları bir projedir.

Gönüllere girmeyi, Devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü yansıtmayı, ihtiyaç ve sorunları çözmeyi, toplumsal değerleri hissettirmeyi amaçlayan projede; şehit yakını, gazi ve gazi ailesi, engelli, hasta, yaşlı, öksüz ve yetim çocuklar ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileler evlerinde ziyaret edilip, hüzünleri ve acıları paylaşılarak, hal ve hatırları sorularak, dertleri, sorunları ve talepleri varsa bunlar dinlenerek yerinde görülüp çözülmesi noktasında hassasiyet gösterilmektedir.

Vali Seddar Yavuz Kocaeli'de göreve başladığı günden bugüne kadar eşi Selda Hanımefendi ile birlikte; 231 şehit ailesi, 381 gazi ailesi, 74 öksüz ve yetim, 192 engelli, 87 yaşlı, 413 ekonomik yoksunluk çeken ve farklı sıkıntıları olan 6 aile olmak üzere toplamda 1.384 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurmuşlardır.

Ayrıca Haziran 2020'den bugüne kadar ilimizde hizmetlerini gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendi kurucusu oldukları sosyal sorumluluk projesi olan Gönülden Gönüle projesine Vali Yardımcılarımız ve Kaymakamlarımız da destek vermişlerdir.

İl genelinde tek bir aile kalmayıncaya dek gönül kapılarını çalan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz,Vali Yardımcılarımız ve Kaymakamlarımız ile birlikte; 943 şehit ailesi, 1.940 gazi ve ailesi, 597 öksüz ve yetim, 960 engelli, 591 yaşlı, 2.780 ekonomik yoksunluk çeken ve farklı sıkıntıları olan 6 aile olmak üzere toplamda 7 bin 817 aileyle hemhal olmuşlardır.

81 eğitim yardımı, 37 sağlık yardımı, 430 maddi yardım, 510 gıda yardımı, 42 iş yardımı, 141 yaşlı ve engelli yardımı ve 46 eşya yardımı yaptıkları ziyaretlerde Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Sosyal Devlet olma anlayışının gereğini yerine getirerek, vatandaşlarımızın Devletle olan bağını güçlendirmeye, kimsesizlerin kimi olmaya devam etmektedirler.

ÖNEM Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetlere 360 Bin 025 Öğrencimiz Katılım Sağlamıştır

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, "Bu Şehirde Çocuklarımız Gülecek" anlayışıyla başlattıkları ÖNEM (Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele) projesini ilimizde de hayata geçirmişlerdir.

Hedef grubu; ailesi parçalanmış, bireysel sağlık sorunları olan, ailevi sağlık sorunları olan, ailesinden bir üye cezaevinde olan, sosyo-ekonomik yetersizliği olan, bağımlılığı olan öğrenciler ile mülteci öğrencileri kapsayan ÖNEM Projesiyle; erdemle üreten, kendini, yaşadığı toplumu ve vatanını seven çocuklar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Vali Seddar Yavuz'un "Önemli Olan Güzel Konuşmak Değil, Güzel Bir İş Yapmaktır" mottosuyla ilimizde de yeşeren projesinde 10 bin 891 hami ile; 18 faaliyet türünde 6 bin 528 etkinlik yürütülmüş, proje hedef grubunda yer alan 72 bin 256 öğrenci faaliyetlere katılmıştır. Ayrıca bu faaliyetlere hedef grubunda olan ve olmayan olmak üzere toplam 360 bin 025 öğrencimiz katılım sağlamıştır.

Bu kapsamda Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz hanımefendi de hamisi olduğu öğrencileri evlerinde ziyaret ederek eğitimden sağlığa her türlü desteği sağlamışlardı

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