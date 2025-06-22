Irmakta Balık Tutan Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Irmakta Balık Tutan Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde balık tutarken oltası elektrik teline takılan 17 yaşındaki Birol Küçük, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ırmakta balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi'ndeki Curi Irmağı'nda balık tutmaya çalışan Birol Küçük'ün (17) oltası elektrik teline takıldı.

Küçük'ün akıma kapıldığının fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif

Ali Koç'tan dünyaca ünlü golcüye 55 milyon euroluk tarihi teklif
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı

Güzel bir rekor kırıldı! Filenin Sultanları ilk kez kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.