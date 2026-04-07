İran Yargı Erki Başkanı, casuslara yönelik cezaların bir an önce uygulanması talimatı verdi

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei, düşman unsurlar ve ajanlara yönelik cezaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Casusluk suçları için yargı süreçlerinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei, "düşman unsurlara ve bu unsurlarla bağlantılı ajanlara yönelik cezaların daha hızlı uygulanması gerektiğini" söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Yargı Erki Başkanı Ejei, özellikle casusluk suçlarına karşı yargı süreçlerinin hızlandırılması ve mevcut yasaların daha etkin kullanılması talimatını verdi.

Ejei, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yasaların, özellikle casusluk suçunun cezalandırılmasını ağırlaştırmaya ilişkin yasanın imkanlarından yararlanılarak, saldırgan düşmanın unsurlarına ve ajanlarına karşı yargı kararlarının daha hızlı şekilde verilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
