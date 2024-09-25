İran Yanlısı Şii Gruplardan İsrail'e Dron Saldırısı: 2 Yaralı
İran yanlısı Şii silahlı grupların İsrail'in Eilat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi hafif yaralandı. Saldırıda bir dron imha edilirken, diğer dron limana isabet etti.
- Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı
TEL AVİV - İran yanlısı Şii silahlı grupların İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı.
İran yanlısı Şii silahlı gruplar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine dron saldırısı düzenledi. Saldırıda, kullanılan 2 drondan 1'i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı'na isabet etti. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, limanda hasar oluştu.