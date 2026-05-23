İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine ve gerginliğin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı.