Haberler

İran komutanı Hatemi, Hürmüz Boğazı'nın İran güçlerinin gözetiminde olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, ordunun her türlü savaşa hazır olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın İran güçlerinin gözetiminde bulunduğunu söyledi. Hatemi, İran altyapısına saldırı halinde İsrail ve onunla işbirliği yapan ülkelerin altyapılarının zarar göreceğini kaydetti.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkesinin her türlü savaşa hazır olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonuna göre Hatemi, Tahran'daki İmam Ali Subay Üniversitesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düşman gemilerinin Umman Denizi'ndeki deniz sahasına giremediğini ifade eden Hatemi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu dile getirdi.

Hatemi, "Silahlı Kuvvetler, her türlü savaşa hazır." diyerek İran'ın altyapısına saldırılması durumunda, İsrail ve bu ülkeyle işbirliği yapan ülkelerin altyapılarının zarar göreceğini kaydetti.

İran halkının haklarına saygı gösterilene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını savunan Hatemi, "düşmana ait çok sayıda askeri üssün zarar gördüğünü, düşmanın görme yetisinin zayıfladığını" öne sürdü.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: İstanbul imar çetelerine ve beton lobilerine teslim edildi

Gürsel Tekin’den sel sonrası "imar çeteleri" çıkışı
Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

14 yaşındaki hafıza acı veda! Cami avlusu doldu taştı
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya

Savaş büyüyor! Yarın adeta kıyamet kopacak
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
AK Partili Faruk Acar'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'in vefatıyla ilgili olumsuz paylaşımlara tepki

AK Parti'den Dündar Ziya Gültekin hakkındaki o paylaşımlara sert tepki
Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç

Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti