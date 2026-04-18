İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtığını duyurdu

İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtığını açıkladı.

İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasının bazı bölümlerinin bugün yerel saatle 07.00 itibarıyla açıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran hava sahasının doğu kesiminin, uluslararası uçuşlara açık olduğu, iç uçuşların ise gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kademeli olarak gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.