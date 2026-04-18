İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtığını duyurdu
İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin hava sahasının doğu kesiminin uluslararası uçuşlara açıldığını, iç uçuşların ise belirli düzenlemelerle kademeli olarak yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, İran hava sahasının bazı bölümlerinin bugün yerel saatle 07.00 itibarıyla açıldığı belirtildi.
Açıklamada, İran hava sahasının doğu kesiminin, uluslararası uçuşlara açık olduğu, iç uçuşların ise gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kademeli olarak gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba