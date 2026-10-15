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İran Donanması, Hürmüz'ün doğusunda takip sistemi kapalı tankerin yandığını bildirdi

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İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda takip sistemini kapatarak yol alan petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi. Tankerin yasak bölgeden geçmeye çalıştığı, yangının nedeninin açıklanmadığı belirtildi.

İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda takip sistemini kapatarak yol alan bir petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı, İran Deniz Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Donanma'ya bağlı ekiplerin, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda devriye görevi icra ettiği sırada "yasaklı bölge" şeklinde nitelenen alanda alev almış bir petrol tankerini tespit ettikleri aktarıldı.

Petrol tankerinin, İran Donanması ile herhangi bir koordinasyon girişiminde bulunmadığı, takip sistemini kapattığı ve Boğaz'ın doğusundaki "yasak bölgeden" geçmeye çalıştığı belirtildi.

Söz konusu tankerin saldırıya mı uğradığı veya teknik bir sorun mu yaşadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran Donanması, daha önce yaptığı açıklamada nerdeyse aynı bölgede bir tankerde yangın çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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