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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Nükleer Anlaşmazlıkları Diyalog ile Çözebiliriz

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Nükleer Anlaşmazlıkları Diyalog ile Çözebiliriz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, nükleer program konusundaki anlaşmazlıkların işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti. Batı ile müzakerelerde baskı altında olmadıklarını, ulusal çıkarları doğrultusunda müzakereye hazır olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini, ulusal çıkarlar doğrultusunda müzakereye hazır olduklarını ancak baskı altında müzakere etmeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Tahran'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erakçi, Grossi ile "önemli ve samimi" görüşmeler yaptıklarını belirtti.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) üyesi olarak UAEA ile işbirliğini sürdürdüğünü vurgulayan Erakçi, "Anlaşmazlıklar işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebilir. Güçlü bir irade ve iyi niyetle yola devam etme konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ülkesinin nükleer programıyla ilgili Batı ile müzakereler konusunda ise "İran, barışçıl nükleer programına ilişkin müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadı. Şimdi sıra (AB) E3'te (İngiltere Fransa ve Almanya). Biz baskı altında değil, ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan görüşmeden sonra basına açıklama Grossi de yarın İran'ın Fordo ve Natanz'daki nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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