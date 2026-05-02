İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Güney Koreli mevkidaşı, ABD-İsrail savaşını sona erdirme çabalarını ele aldı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD-İsrail savaşını sona erdirme yönündeki diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ile Cho Hyun, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Tahran-Seul ikili ilişkileri, bölgesel konular ve ABD-İsrail savaşını sona erdirme yönündeki diplomatik girişimler ele alındı.
Görüşmenin detaylarının daha sona açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba