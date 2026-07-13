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İran: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolünü güç ve kararlılıkla sürdüreceğiz

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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetme açıklamalarına tepki göstererek boğazın kontrolünü kararlılıkla sürdüreceklerini ve yabancı güçleri teslim olmaya zorlayacaklarını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve yönetimini güç ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Muhibbi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale ederek küresel petrol ve doğalgaz güvenliğini tehlikeye attığını ifade eden Muhibbi, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve yönetimini güç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Yabancı güçleri ve müttefiklerini iran halkı karşısında teslim olmaya zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fox News kanalında katıldığı programda İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız." diye konuşmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise, Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik vermeyeceğiz." demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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