İran'daki Gerginlik: Hamaney'e Yönelik Suikast İhtimali ve Uluslararası Tepkiler

İran'ın dini lideri Hamaney'e yönelik suikast açıklamaları ve ABD'nin savaşa girme ihtimaline Tahran'ın müttefikleri tepki gösterdi. Rusya, Iraklı Şiilerin lideri Sistani ve Hizbullah "şiddet sarmalı" uyarısında bulundu.Tahran'ın birçok müttefiki, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara müdahil olması ihtimali ve İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik olası bir suikast girişimine karşı uyarılarda bulundu.

Rusya adına açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "ABD'nin herhangi bir müdahalesi bölgede korkunç bir şiddet sarmalını tetikleyecektir" ifadesini kullandı. Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin de, Çarşamba günü kendine yöneltilen, İran'ın dini lideri Hamaney'e yönelik bir saldırı ihtimali ile ilgili soruya, "Böyle bir şeyi konuşmak dahi istemiyorum" yanıtını vermişti.

Iraklı Şiilerin lideri: Dayanılmaz sonuçları olur

Iraklı Şiilerin dini lideri Ali Sistani ise İranlı yöneticileri hedef almanın bölgeyi kaosa sürükleyeceğini vurgulayarak İran'da "dini veya siyasi liderliği hedef almanın dayanılmaz sonuçları olacaktır" öngörüsünde bulundu.

"Kimsenin çıkarına olmayan" bu durumdan kaçınmak için uluslararası toplumu "süregelen adaletsizliği bitirmek ve barışı sağlamak için harekete geçmeye" çağıran Irak'taki Şii toplumunun lideri Sistani, İranlı olmasına rağmen son yıllarda Tahran'ın Irak üzerindeki nüfuzuna karşı çıkıyordu.

Hizbullah: Hamaney etrafında kenetlendik

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında lider kadrosu dahil çok ağır kayıplar veren Hizbullah'tan da Hamaney'e destek açıklaması geldi.

Times of Israel haber sitesinde yer alan açıklamaya göre Hizbullah, "Suikast açıklamaları aptalca ve böyle bir şeyin yıkıcı sonuçları olacaktır. Bugün onun (Hamaney) etrafında her zamankinden daha kararlı ve birlik içindeyiz" dedi.

Trump'ın tartışma yaratan Hamaney açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada "Sözde yüce liderin tam olarak nerede saklandığını biliyoruz. O kolay bir hedef" diyerek Hamaney'i ve İran'ı tehdit etmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Hamaney'i öldürmenin seçenekler arasında olduğunu dile getirmiş ve bunun "çatışmayı bitirececeğini" öne sürmüştü.

Öte yandan Rusya'nın İsrail ve İran arasında arabuluculuk teklifine Trump'tan yanıt geldi. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, "Onunla (Putin) dün konuştum. Arabuluculuk önerdi. Dedim ki, 'Bana bir iyilik yap ve kendi savaşını müzakere et.' Vladimir, önce Rusya'yı konuşalım, bunun (İran) hakkında daha sonra dertlenirsin" ifadelerini kullandı.

Peskov ise söz konusu görüşmenin "dün" gerçekleşmediğini ifade ederek "Hayatta şu sıra çok şey oluyor, birkaç gün öncesi dün gibi geliyor" dedi.