İran'da gösterilerde emniyet güçlerine saldırmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen geçen aylardaki sokak olaylarında İsfahan'da "emniyet güçlerine ait araca saldırma", devlet ve kamu düzenini yıkma suçlamasıyla idama mahkum edilen Sasan Azadvar'ın cezası infaz edildi.

Mehr Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, Azadvar'ın, Ocak 2026'da çıkan sokak olayları sırasında İsfahan'da emniyet güçleri ve sivillere ait araçlara saldırma, devlet ve kamu düzenini yıkmaya yönelik "Muharebe" suçlamasıyla idama mahkum edildiği belirtildi.

Sanık hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.