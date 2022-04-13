Iraklı yetkili, PKK'nın varlığının mayın temizleme çalışmalarına engel olduğunu söyledi

Irak'ın Duhok kenti sınırlarına Baas rejimi döneminde yerleştirilen mayınları temizleme çalışmaları terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle sürdürülemiyor.

Duhok Mayın Temizleme İşleri Genel Müdürü Şilan Samir, kentteki mayın temizleme çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samir, Duhok il sınırında 775 mayın tarlası bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 370'ini temizleyebiliyoruz. Bu da mayınların yüzde 39'luk kısmına karşılık geliyor. Amedi bölgesi ise yüzde 52 oranıyla diğer bölgelere göre daha yoğun." dedi.

Genel Müdür Samir, "Türkiye sınırına yakın bölgelerde PKK hareketliliği çok yoğun. O nedenle PKK'nın olduğu yerlerde mayınlar temizlenemiyor. PKK ile Peşmerge'nin temas noktalarında da mayınlar kaldırılamıyor." ifadelerini kullandı.

"Halk PKK'nın buralara yeniden mayın döşemeyeceğinden emin değil"

"PKK'nın bölgedeki varlığı mayın temizleme çalışmalarının önünde büyük engel teşkil ediyor." diyen Samir, "Halk PKK'nın buralara yeniden mayın döşemeyeceğinden emin değil." dedi.

IKBY'li yetkili, "Bazı köylerde hayvan otlatma alanları PKK'lıların hareket alanı. PKK'lılar oralarda aktif olduğu için köylülere güvence veremiyor ve mayınları temizleyemiyoruz." şeklinde konuştu.

"DEAŞ'la mücadeleyle birlikte mayın temizleme kuruluşları Irak'ın güneyine yöneldi"

Mayın İstişare Grubunun (MAG) 1993 yılında mayınla mücadelede bilgilendirme çalışmalarına başladığını aktaran Samir, bu kurumun 1998 yılında ise mayın temizleme çalışmalarını başlattığını belirtti.

Samir, mayınla mücadelenin yavaşladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"DEAŞ'la mücadeleyle birlikte mayın temizleme kuruluşları Irak'ın güneyine yöneldi. MAG'ın da gitmesiyle birlikte süreç sekteye uğradı. Ama bu sene dönerek 10 Nisan'da Amedi bölgesindeki Şerifa mıntıkasını temizlemeye başladılar."

Mayın arama çalışmalarında hayatını kaybedenler var

Samir, mayın arama çalışmaları sırasında yaşamını yitirenler olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla çalışanımız var ancak maalesef sözleşmeli olarak mayınla mücadelelerini sürdürüyorlar. Mayın arama çalışmalarında 5 arkadaşımız kaza geçirip hayatlarını kaybetti. Bu zamana kadar bunlar için hiçbir şey yapılmadı. Yakın zamanda hayatını kaybeden 3 çalışanımız için de bir şey yapılmadı. Öte yandan 8 gazimizin bir milyon 100 bin dinar olan maaşları 350 dinara düşürüldü."

IKBY'de 13 bin 500 mayın tarlası bulunuyor

Samir, Zaho yolunda bulunan petrol hattı boyunca mayın döşeli olduğunu ancak hem boru hattı hem Zaho tüneli için bu bölgeleri mayınlardan arındırdıklarını vurguladı.

Amedi sınırındaki Reşeka Deresi'nde yapılan 39 megawattlık hidroelektrik santrali için de temizlik yaptıklarını belirten Samir, "Aynı zamanda Üzümlü mıntıkası, Gare Dağı'nda yapılan teleferik çalışması için de bir proje gelirse temizlik çalışmaları bu sene yapılacaktır." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 13 bin 500 mayın tarlası bulunuyor. 2008 ile 2022 yılları arasında Duhok sınırında arama çalışmaları sırasında 28 olay neticesinde 111 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

PKK nedeniyle 800 köy yeniden inşa edilemedi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 27 Şubat 2021'de Fransa merkezli France 24 kanalına yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuşmuştu.

AA / Güncel