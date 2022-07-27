Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi başkent Bağdat'ta protesto etti. Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi başkent Bağdat'ta protesto etti. Sadr yanlıları Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Daha sonra diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'nin kapısına yürüyen yüzlerce kişi, Sudani'nin başbakanlık yapmasını istemedikleri yönünde slogan attı. Göstericiler, Sudani'ye yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi de aleyhine sloganlar atarak protesto etti. Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz Pazartesi günü, başbakan adaylarının eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani olduğunu açıklamıştı. Güncel AA / Haydar Karaalp İran Irak Güncel Haberler

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