Irak'ta Nevruz Bayramı kutlandı (2) - Haberler

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Irak'ta Nevruz Bayramı kutlandı (2)

AA - M.bamerni - Güncel
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Görüntü Dökümü: Irak'ın Duhok vilayetinden detaylar Nevruz Bayramı kutlaması için toplanılması Konser verilmesi Nevruz ateşinin yakılması Havai fişek patlatılması DUHOK - Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle, Irak'ın Duhok vilayetinde kutlama etkinliği düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Irak'ın Duhok vilayetinden detaylar

Nevruz Bayramı kutlaması için toplanılması

Konser verilmesi

Nevruz ateşinin yakılması

Havai fişek patlatılması

DUHOK - Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle, Irak'ın Duhok vilayetinde kutlama etkinliği düzenlendi.

Irak'ta Nevruz Bayramı kutlandı (2)

Irak'ta Nevruz Bayramı kutlandı (2)

Irak'ta Nevruz Bayramı kutlandı (2)

AA / M.bamerni - Güncel

Güncel, Haberler

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