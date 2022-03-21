Irak'ta Nevruz Bayramı kutlandı (2)
Görüntü Dökümü: Irak'ın Duhok vilayetinden detaylar Nevruz Bayramı kutlaması için toplanılması Konser verilmesi Nevruz ateşinin yakılması Havai fişek patlatılması DUHOK - Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle, Irak'ın Duhok vilayetinde kutlama etkinliği düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
Irak'ın Duhok vilayetinden detaylar
Nevruz Bayramı kutlaması için toplanılması
Konser verilmesi
Nevruz ateşinin yakılması
Havai fişek patlatılması
DUHOK - Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle, Irak'ın Duhok vilayetinde kutlama etkinliği düzenlendi.