Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri
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Matem töreninden detaylar KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi.
Matem töreninden detaylar
KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi. Törene katılanlar, okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.
AA / Karar Essa - Güncel