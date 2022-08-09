Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri Matem töreninden detaylar KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi. Matem töreninden detaylar KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi. Törene katılanlar, okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Güncel AA / Karar Essa Hz Muhammed Irak Güncel Haberler

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