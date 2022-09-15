Irak'ta "Erbain" etkinlikleri
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Irak'ın Kerbela kentindeki binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" etkinlikleri kapsamında düzenlenen matem törenlerine katıldı.
Irak'ın Kerbela kentindeki binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" etkinlikleri kapsamında düzenlenen matem törenlerine katıldı.
Kaynak: AA / Karar Essa - Güncel