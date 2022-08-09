Irak'ta aşura etkinlikleri Tuveriç Koşusundan detaylar Matem töreninden detaylar KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi. Tuveriç Koşusundan detaylar Matem töreninden detaylar KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi. Aşura günü törenlerine katılan binlerce kişi, Tuveriç köyünden çıkarak Kerbala'da Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerine Tuveriç Koşusu sonrası matem töreni düzenlendi. Güncel AA / Karar Essa Hz Muhammed Irak Güncel Haberler

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