Irak'ta aşura etkinlikleri
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Tuveriç Koşusundan detaylar Matem töreninden detaylar KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi.
Tuveriç Koşusundan detaylar
Matem töreninden detaylar
KERBELA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Irak'ın Kerbela kentinde matem töreni düzenlendi. Aşura günü törenlerine katılan binlerce kişi, Tuveriç köyünden çıkarak Kerbala'da Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerine Tuveriç Koşusu sonrası matem töreni düzenlendi.
AA / Karar Essa - Güncel