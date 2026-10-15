Haberler

Irak Meclisi, Ağa'yı Devlet Bakanı seçerek Türkmenlere kabinede yer verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Meclisi, başbakan yardımcılıkları ve boş bakanlıklar için yapılan oylamada yeni isimleri seçti. Türkmenlere Devlet Bakanlığı verilirken Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa bu göreve getirildi; seçilenler yemin ederek göreve başladı.

Irak Meclisi, başkabakan yardımcılarıyla, kabinede boş kalan bakanlıklar için aday olanları seçti.

Irak Meclisinde yapılan oylamada, başbakan yardımcılığı görevine Muhammed Temim, Leys Hazali ve Muhsin Mendelavi seçildi.

Savunma Bakanlığına Naif Şammari, İçişleri Bakanlığına Yasir Maliki, Planlama Bakanlığına Kutaybe Gazi, Yüksek Öğretim Bakanlığına Haydar Baha, Kültür Bakanlığına Yasin İtavi, İmar ve İskan Bakanlığına ise Ali Rebaz Hemlan'ı getirildi.

Çalışma ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanlık için Muhammed Musevi ve Spor ve Gençlik Bakanlığı için de Sefa Kanan seçildi.

Türkmenlere Devlet Bakanlığı verildi

Irak Meclisi, Muhammed Derraci'yi, Dijital Ekonomi ve Yönetişim Bakanı ve Ali ed-Duhiyli'yi Turizm ve Eski Eserler Bakanı olarak onayladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa da Devlet Bakanı olarak seçildi.

Meclis tarafından seçilen başbakan yardımcıları ve yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığına ise henüz herhangi bir aday seçilmedi.

Kaynak: AA
AYM, 26 siyasi partinin kesin hesaplarını kabul etmeyip suç duyurusuna karar verdi

AYM, 26 parti için harekete geçti! Suç duyurusunda bulunulacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valisi Gül açıkladı! Motosikletlilerin yasağı kalkıyor

İstanbul'da motokuryelerin beklediği haber geldi
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü

Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti
Sel suları Alişan'ın evini de bastı: Belimize kadar yükseldi

Sel Alişan'ın evini de vurdu! 3 saat sonunda bu pozu verdi
Sel felaketi dere yataklarını yeniden gündeme taşıdı! Kanun açık ama yapılaşma durmuyor

Kanun 'yapamazsın' diyor, insanoğlu ferman dinlemiyor
Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç

Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç