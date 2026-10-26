Irak Başbakanı ez-Zeydi, İstihbarat Servisi Başkanı Şatri'yi görevden aldı

Irak Başbakanı ez-Zeydi, İstihbarat Servisi Başkanı Şatri'yi görevden aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri'yi görevden aldığı bildirildi. Yerel basına yansıyan resmi yazıya göre yeni başkan henüz atanmadı ve servis, yenisi atanana kadar Başbakan Zeydi tarafından yürütülecek.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri'yi görevden aldığı bildirildi.
Zeydi'nin Şatri'nin görevine son verdiğine dair resmi yazısı yerel basında yer aldı.
Haberlerde, istihbarat servisinin yeni başkanının henüz atanmadığı ve yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığının da Başbakan Zeydi tarafından yürütüleceği ifade edildi.
Kaynak: AA