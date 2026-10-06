Haberler

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 silahlı gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, kalanlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Aşiret liderleriyle görüşen Zeydi, Iraklıların canının korunmasının hükümetin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla ise görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, aşiret liderleriyle görüşmesinde ülkedeki güvenlik ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeydi, "5 silahlı grup silahlarını teslim etmeyi kabul etti, bunlardan 3'ü silahlarını teslim etti, diğerleriyle de diyalog devam ediyor." dedi.

Iraklıların canının korunmasının hükümetin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Zeydi, "Iraklıların gurur duyacağı bir devletin varlığını inşa etme ve güçlendirme" yönünde ilerlediklerini ifade etti.

Zeydi, hükümetin, devlet kurumlarını zayıflatmaya veya devletin varlığını tehdit etmeye çalışanlara izin vermeyeceğini, bazı kesimlerin çıkarlarının tüm Irak halkının çıkarlarının önüne geçirilmesini öngören anlayışla mücadele ettiğini kaydetti.

Aşiretlerin devlete verdiği desteğe ve zor dönemlerde kamu düzeninin sağlanmasına yaptıkları katkıya dikkati çeken Zeydi, birlik ve beraberliğin korunması ve "kararın Irak'a ait olması" çağrısında bulundu.

Zeydi ve hükümet yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, silahların devletin tekelinde bulunması ve hukukun uygulanmasının öncelik olduğunu belirtmişti. Bu süreç, uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun eylül ayı sonunda sona ermesinin ardından yürütülüyor.

Kaynak: AA
Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

Kriptoda büyük kayıp, ardından iki ölüm! Modacı çiftin hazin sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

Fenerbahçe'ye müjde! Kasa ağzına kadar dolacak

Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
AYM, Tayfun Kahraman'a ikinci ihlal kararında 100 bin lira tazminat hükmetti

AYM, Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı
Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Başka bir gezegen değil Türkiye! Tam 10 milyon yıllık