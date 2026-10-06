Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini açıkladı

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla ise görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, aşiret liderleriyle görüşmesinde ülkedeki güvenlik ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeydi, "5 silahlı grup silahlarını teslim etmeyi kabul etti, bunlardan 3'ü silahlarını teslim etti, diğerleriyle de diyalog devam ediyor." dedi.

Iraklıların canının korunmasının hükümetin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Zeydi, "Iraklıların gurur duyacağı bir devletin varlığını inşa etme ve güçlendirme" yönünde ilerlediklerini ifade etti.

Zeydi, hükümetin, devlet kurumlarını zayıflatmaya veya devletin varlığını tehdit etmeye çalışanlara izin vermeyeceğini, bazı kesimlerin çıkarlarının tüm Irak halkının çıkarlarının önüne geçirilmesini öngören anlayışla mücadele ettiğini kaydetti.

Aşiretlerin devlete verdiği desteğe ve zor dönemlerde kamu düzeninin sağlanmasına yaptıkları katkıya dikkati çeken Zeydi, birlik ve beraberliğin korunması ve "kararın Irak'a ait olması" çağrısında bulundu.

Zeydi ve hükümet yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, silahların devletin tekelinde bulunması ve hukukun uygulanmasının öncelik olduğunu belirtmişti. Bu süreç, uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun eylül ayı sonunda sona ermesinin ardından yürütülüyor.

Kaynak: AA