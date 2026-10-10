İpsala Sınır Kapısı'nda araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap bulundu, sürücü tutuklandı

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapacak araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada, Yunanistan'dan gelecek araçta uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen hafif ticari araç, X-Ray taramasına yönlendirilip, gümrük kamera sistemleri üzerinden takibe alındı. Sürücünün taramaya girmeden önce araç içerisinden poşetler çıkardığını fark eden ekipler harekete geçti. Sürücü gözaltına alındı, araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetlerde dökme halde 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı