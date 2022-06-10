İnsan hakları örgütleri: Hakimlerin görevden alınması, Tunus yargısının bağımsızlığına yapılmış darbedir - Haberler

Uluslararası 10 insan hakları örgütü, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 1 Haziran'da yayımladığı cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile onlarca hakimin görevlerinden alınmasını "ülke yargısının bağımsızlığına darbe" olarak nitelendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Sınır Tanımayan Avukatlar, İşkenceye Karşı Dünya Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere 10 uluslararası insan hakları örgütü, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in onlarca hakimi görevden alan kararnamesine ilişkin ortak bildiri yayınladı.

Ortak bildiride, hakimlerin görevden alınmasına hükmeden kararname, Cumhurbaşkanı Said'in gücü elinde toplamaya yönelik attığı yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Said'in son hamlelerinin hukukun üstünlüğüne saldırı olarak nitelendirildiği bildiride, Said'den derhal kararnameyi iptal etmesi ve görevden alınan hakimleri tekrar görev yerlerine iade etmesi istendi.

Bildiride sözlerine yer verilen İnsan Hakları İzleme Örgütü Tunus Ofisi Müdürü Selsebil Şellali, hakimlerin adil, tarafsız ve temyiz edilebilir disiplin prosedürlerine tabi tutulması ve yürütme yetkisi elinde bulunanların keyfi kararlarıyla görevden alınmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı Müdürü Rami es-Salihi de Cumhurbaşkanı Said'in, Temmuz 2021'den bu yana kendi yetkileri üzerindeki kurumsal denetimlerin neredeyse tamamını kaldırdığını ifade etti.

Salihi, Said'in yeni kararnameyi onaylayarak "yargı bağımsızlığından geriye kalanları yok ettiğini ve ülke üzerindeki despot yönetimini pekiştirdiğini" dile getirdi.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi Müdür Yardımcısı Emine el-Kallali de Said'in kararname üstüne kararname ile yürütmenin yargı işlerindeki denetimini sıkılaştırdığını ve her yeni kararnameyle yargının bağımsızlığı üzerindeki baskıyı artırdığını aktardı.

Said'in yargı kararına karşı Tunus Hakimler Derneği genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunus'taki parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 6 Haziran'da Said'in yargı kararnamesine karşı bir haftalık genel grev başlatmıştı. Dernek, ülke genelinde genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı almıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.