İngiltere'nin Varşova Büyükelçiliği'ne gelen vatandaşlar Kraliçe 2. Elizabeth anısına çiçek bırakıyor Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölümünün ardından, Polonya'da İngiltere'nin Varşova Büyükelçiliği'ne vatandaşlar tarafından çiçek bırakıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölümünün ardından, Polonya'da İngiltere'nin Varşova Büyükelçiliği'ne vatandaşlar tarafından çiçek bırakıldı. Kraliçe ile aynı yıl doğan 96 yaşındaki Irena Rybarczyk, büyükelçilik önünde bir mum ile saygısını sundu. Güncel Kaynak: AA / Artur Widak Polonya England Güncel Haberler

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