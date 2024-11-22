Üye Girişi
Haberler

İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi durumunda İngiltere'nin anında karşılık vereceğini belirtti. Magowan "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız. Eğer Ruslar bu gece Doğu Avrupa'yı işgale başlarsa onları savaşta biz karşılarız" dedi.

İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi halinde onları karşılayacaklarını belirterek, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız" dedi.

PARLAMENTODA SORULARI YANITLADI

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Korgeneral Magowan, İngiltere Parlamentosunun Savunma Komitesinde üyelerinin sorularını yanıtladı. Healey, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda Lordlar ve Avam Kamarası üyelerine 2 brifing verildiğini belirtirken, Rusya'nın 10 bine yakın Kuzey Koreli askeri cepheye sürdüğünü ifade etti.

SAVUNMA BÜTÇESİ YÜKSELTİLDİ

Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2,5'ine çıkarmanın önemine vurgu yapan Healey, "İngiltere, NATO'nun doğu kanadına bir tümen konuşlandırıp varlığını sürdürebilir mi?" sorusunu gizli oturumda yanıtlayacağını belirterek cevapsız bıraktı.

"BU GECE SAVAŞMAMIZ İSTENİRSE SAVAŞIRIZ"

Healey yerine soruya yanıt veren Korgeneral Magowan, "Sayın Bakan'ın bu konuda gizli oturum teklif ettiğinin farkında olarak şunu söyleyebilirim; İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız. Eğer Ruslar bu gece Doğu Avrupa'yı işgale başlarsa onları savaşta biz karşılarız" diye konuştu. Bu yanıt üzerine Healey "Zaten şu anda oradayız, Estonya'dayız" ifadesini kullandı.

İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız
Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu

 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Önce ortadoğuyu halledip yobaz zihniyeti bitirseniz iyi olurdu sabırla bekliyoruz.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysel N:

ingiltere işte ... en son kahve içerek Çanakkale boğazından geçeceklerdi, geri gidemediler bile.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup çebe:

Sizde nerede o got. Siz her zaman maşa kullandınız. Sinsiler sizi

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustapha Kose:

boş boş havluyo

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

batılılar uyguladıkları hiç bir etkisi olmayan yaptırımlardan başka kozları kalmadı ingilizler uslu uslu duracaklarına amerikaya nükleer silahlara güvenip akılsız akılsız konuşuyorlar rusya bir yellenirse ingilterede ve batıda ayakta kimse kalmaz hepsi ahirete intikal eder

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJack Bigger:

Ciddi bir suni gündem var dünyada. Rusya kaç yıldır Ukraynayı bile işgal edemedi Avrupa'yı nasıl işgale kalkışsın??? Silah satışlarının tüm hızıyla devamı isteniyor gibi geliyor bana. İsrail Türkiye'ye saldıracak hikayesi ne kadar saçma bir gündemse (teknolojisi yetse nüfusu yetmez, birisi 85 milyon diğeri 7 milyon nüfuslu) Rusya'nın Avrupa'yı işgalide o kadar saçma.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

Savaşı kolay sanıyorlar savaştan daha korkunç bir şey yok..Ölenler acı içinde ölür kalanlara cesetlerden çıkan vebalar hastalıklar ilaç ve hastane olmamasından kaynaklanan ıstırap açlık susuzluk korku endişe kalır..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeniz:

Hele hel. kucuk enisteye bak sen )) sen kim rusyayla savasmak kim!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıefkan sonkan:

üçüncü dünya savaşı kapıda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Amma uzattın veli demir pudin vur nükleeri abd İngiltere Fransa Almanya Hollanda İsrail’i bize bırak orada bebeklerin çocukların kadınların yaşlıların kanları var daha fazla uzatma abd ingiltereden başla

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

FATİH ALTALYLI KİMDİR? Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli ve nerelerde çalıştı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! 22 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? 22 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.