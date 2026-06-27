Haberler

İnegöl'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan AK Parti Yukarıballık Mahalle Başkanı İbrahim Yılmaz hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı devrilen traktörünün altında kalan İbrahim Yılmaz (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere yola çıkan İbrahim Yılmaz'ın kontrolünü kaybettiği 16 PR 214 plakalı traktör, engebeli toprak yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan İbrahim yılmaz, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Yılmaz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada İbrahim Yılmaz'ın AK Parti Yukarıballık Mahalle Başkanı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama