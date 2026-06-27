İnegöl'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı devrilen traktörünün altında kalan İbrahim Yılmaz (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere yola çıkan İbrahim Yılmaz'ın kontrolünü kaybettiği 16 PR 214 plakalı traktör, engebeli toprak yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan İbrahim yılmaz, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Yılmaz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada İbrahim Yılmaz'ın AK Parti Yukarıballık Mahalle Başkanı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı