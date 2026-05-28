Haberler

İnegöl'de Motosikletli Kurye Otomobil ile Çarpıştı

İnegöl'de Motosikletli Kurye Otomobil ile Çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye hafif yaralandı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesinde iki sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Menduh E.(42) yönetimindeki 06 BAV 618 plakalı otomobil, sokaktan çıkan Arda E.(20) yönetimindeki 16 BKM 204 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddedince ambulansta tedavi edildi. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı

Ülke, bu kahraman Türk'ü konuşuyor! Nefes kesen anlar kamerada
Aziz Yıldırım cephesinden Ederson için karar çıktı

Ederson için karar çıktı!
Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti

Dede ile torununun korkunç sonu
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Tedesco geri dönebilir!
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor