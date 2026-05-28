İnegöl'de Motosikletli Kurye Otomobil ile Çarpıştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesinde iki sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Menduh E.(42) yönetimindeki 06 BAV 618 plakalı otomobil, sokaktan çıkan Arda E.(20) yönetimindeki 16 BKM 204 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddedince ambulansta tedavi edildi. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

