İnegöl'de Fabrika Çatısının Çökmesi Sonucu İşçi Yaralandı

İnegöl'de Fabrika Çatısının Çökmesi Sonucu İşçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikanın çatısının çökmesi sonucu Tuncay Erdoğan (41) ağır yaralandı. Olay, fabrikada tadilat çalışmaları sırasında meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tadilat yaptığı fabrikanın çatısının çökmesi ile düşen Tuncay Erdoğan (41), ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki fabrikada meydana geldi. Fabrika çatısında onarım yapan usta Tuncay Erdoğan, çatının çökmesiyle dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metreden düştü. Erdoğan, fabrikanın içindeki beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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