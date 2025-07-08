İnegöl'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir telekomünikasyon çalışanı, hattaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 5 metre yükseklikten düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arızayı gidermek isterken akıma kapılarak ağır yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Küçükyenice Mahallesi'nde, hattaki arızayı gidermek için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan telekomünikasyon çalışanı Emrah Özdemir (26), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel