"İman Ayetleri Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" ifadesiyle başlayan ayetlerin yer aldığı hüsnühat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi" ziyarete açıldı.

Albayrak Medya'nın 2022 takvimi için hazırlattığı 12 eser, Kumbaracı4 Türk ve İslam Eserleri Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu,

Açılışta konuşan Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, Beyoğlu'ndaki kültür sanat faaliyetlerinin önemli bir mekanı olan galeride, İslami hat sergisini açtıklarını söyledi.

Kültür sanat faaliyetlerine yoğun şekilde destek verdiklerini kaydeden Bolat, Albayrak Grubu'nun öncülüğünde hazırlanan, klasik hat eserlerinin yer aldığı takvimdeki eserleri, ilgililerle ve halkla buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bolat, her yıl farklı bir temada hazırlanan ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Albayrak Hat Takvimi projesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Biz bu sergimizi aralık ayında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde başlattık. Bu yıl 2022'nin konusunu Kur'an-ı Kerim'de geçen 'Ey iman edenler', diye başlayan ayetler oluşturuyor. Ülkemizin en seçkin, güzide sanatçılarının ellerinden çıkan 12 ayrı hat eseri, önce takvimleştirildi. Ardından sergi haline getirildi ve İstanbul'un farklı yerlerinde bu sergilerimizi açıyoruz."

Prof. Dr. Bolat, eserlerin gelecek hafta Başakşehir'de sergileneceğini ve Anadolu'da sergi açılmasına yönelik talepler de bulunduğunu belirterek, tüm ilgilileri sergiyi gezmeye davet etti.

"Albayrak Grubu sanatçılara çok ciddi destek veriyor"

Sanat Galerisinin kurucusu Ebubekir Mete de 40-50 yıldır hat sanatına sevgi, ilgi ve alaka gösteren Albayrak Grubu'nun, hem koleksiyon hem yeni eserler hem de takvim projesi olarak önemli eserlerin üretilmesi için sanatçılara büyük destek verdiğini söyledi.

Galeride Albayrak Medya'nın 2022 Hat Takvimi'nde yer alan eserleri sergilemekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mete, "Tüm sanatseverleri, hocalarımızı ve koleksiyonerleri sergimize bekliyoruz. Sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci Tolga Zengin ise açılışta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, sergide birbirinden değerli hocaların birbirinden güzel eserleri bulunduğunu söyleyerek, "Böylesine güzel bir sergiyi bizlerle buluşturduğu için Ebubekir Mete'ye teşekkür etmek istiyorum. Başta hocalarımız olmak üzere herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.

Sergi hakkında

Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" (Ya eyyühellezzine amenu) ifadesiyle başlayan ayetlerden 12'si, usta hattatlar tarafından aylar süren çalışmalar neticesinde sanat eserlerine dönüştürüldü.

Albayrak Medya tarafından hazırlanan takvimde, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu'nun çalışmaları yer alıyor.

Tarz-ı cedid klasik üslubuna bağlı tasarımlarla hazırlanan eserlerin hem basılı hem de dijital olarak sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 29 Mart'a kadar gezilebilecek.